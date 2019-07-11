Поліція розшукує двох підозрюваних у замаху на життя поліцейського на Закарпатті. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в поліції Закарпаття.

Перший підозрюваний - чоловік віком до 25 років, зріст - близько 1,75 см. За даними поліцейських, він був одягнений у темні спортивні штани і синю куртку до колін. На голові у чоловіка була сива перука, а зверху - каптур. Очі були прикриті темними окулярами. На поясі у підозрюваного висіла кобура зі зброєю.

Другий підозрюваний пересувався на велосипеді. Йому теж близько 25 років, він кругловидий, був одягнений у темні штани і сіру майку. За даними поліції, міг направлятися в ужгородський мікрорайон "Новий".

Начальник Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Нацполіції Андрій Іванків їхав автомобілем на околиці міста. Коли він пригальмував на перехресті, невідомий 4 рази вистрелив по його авто.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час нападу була поранена випадкова свідок - 66-річна жінка. Вона в лікарні, її життю ніщо не загрожує.

Іванків не постраждав. У машини пошкоджено двері і крило. На Закарпатті ввели оперативний план "Сирена". Поліція відкрила провадження за ст.348 КК України - "Посягання на життя працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків". Винним загрожує від 9 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.