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11.07.19 19:02

Один із керівників Волинського облфонду підтримки індивідуального будівництва на селі упіймався на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Луцьку на хабарі затримали одного з керівників Волинського обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Один із керівників Волинського облфонду підтримки індивідуального будівництва на селі упіймався на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція 01

Оперативники задокументували корупційну діяльність керівництва обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі. За позачергове отримання кредиту на будівництво житлового будинку за програмою "Власний дім" вимагали від місцевого жителя хабар - 10% від загальної суми кредиту, що становить 30 тис. гривень.

Сьогодні, 11 липня, правоохоронці затримали одного з посадовців під час отримання чергової частини хабара в розмірі 7 тис. гривень.

Один із керівників Волинського облфонду підтримки індивідуального будівництва на селі упіймався на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція 02

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Один із керівників Волинського облфонду підтримки індивідуального будівництва на селі упіймався на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція 03
Один із керівників Волинського облфонду підтримки індивідуального будівництва на селі упіймався на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція 04

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.

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