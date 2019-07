Виписатися можна, а от піти - ні, - Клімкін відреагував на відмову Ради звільнити його з посади голови МЗС

Глава МЗС почув відгомони ситуації зі своєю відставкою в класичній рок-балади. Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада знову не змогла впоратися з голосуванням на підтримку моєї відставки. Слухаю музику. Кумедно, як Hotel California старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом. "You can check out anytime you like, but you can never leave..." ("Ви можете виписатися в будь-який час, але ніколи не зможете піти..."). Ну, а я у відпустці", - написав Клімкін.

Сьогодні Верховна Рада знову не підтримала відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. "За" проголосували лише 160 депутатів за необхідних 226.

Нагадаємо, 27 червня Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про відповідь ноті, яку відправив український МЗС.

У відповідь Клімкін заявив, що МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом. Також міністр опублікував ноти мід РФ і України і пояснив: "Росія підготувала пастку в справі звільнення полонених моряків, а в Офісі президента хтось у неї упіймався".

У підсумку, Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

Павло Клімкін 1 липня заявив, що з 3 липня йде у "політичну відпустку".

У цей час керівництво зовнішньополітичним відомством здійснює заступник міністра з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.