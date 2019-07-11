Співвласника клініки "Борис" Хлявича оголошено Інтерполом у міжнародний розшук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчить червона картка Інтерполу з позначкою fugitive wanted for prosecution - розшукується для судового переслідування.

Оголошення в розшук відбулося наприкінці січня 2019 року, однак як повідомило джерело в правоохоронних органах в інтересах слідства трималося в таємниці - Хлявича планували затримати за кордоном. За наявною інформацією він намагався сховатися в Литві, однак побоюючись арешту, повернувся в Україну.

Підтверджує міжнародний розшук Хлявича видання "Комерсант". Проти Хлявича правоохоронні органи України та Вірменії порушили кримінальні справи за статтями вимагання, підробка документів, шахрайство в особливо великому розмірі, помилковий донос і несплата податків. В Україні справи розслідуються Національною поліцією і Державним бюро розслідувань. Хлявича підозрюють у тому, що він шляхом погроз і підробки документів разом зі спільниками вимагав у вірменських бізнесменів 10 млн доларів.

Читайте також: Іноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як стверджує джерело, йдеться про братів Саркісових, мільярдерів, які останніми роками проживають у США і Європі. Лев Хлявич також розшукується у Вірменії. А до розслідування резонансної справи підключилося також ФБР, оскільки згідно з оперативними даними Хлявич часто буває в США, де має контакт із місцевим криміналітетом.

У клініці "Борис" поки інформацію не коментують. Про Льва Хлявича відомо не багато. В Україні він відомий як бізнесмен і професійний гравець в покер. Згідно з інформацією з відкритих джерел 2000 року фігурував у кримінальній справі за фактами підробки та незаконного збуту державних страхових полісів у Криму для іноземних туристів.