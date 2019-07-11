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11.07.19 19:34

Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін вперше поговорив з українським колегою Володимиром Зеленським, телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони

Зеленський і Путін вперше поговорили, - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Президенти обговорили врегулювання на південному сході України і спільну роботу щодо повернення утримуваних в обох країнах людей.

За словами Пєскова, "досягнуто домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів". Крім цього, лідери країн говорили про продовження контактів у нормандському форматі.

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Чи обговорювалася пропозиція Зеленського обговорити кризу на Донбасі з Путіним у Мінську за посередництва лідерів західних країн, прес-секретар не уточнив.

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