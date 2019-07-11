Зеленський і прем'єр Молдови Санду обговорили економічне співробітництво та екстрадицію судді-втікача Чауса

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Особливу увагу приділили перспективам економічної співпраці. За 2018 рік товарообіг між нашими країнами зріс на 11% і склав майже 1 мільярд доларів США. Думаю, найближчим часом ми з легкістю досягнемо такого ж показника, тільки без слова "майже", – сказав Зеленский під час спільної прес-конференції за результатами зустрічі у Києві.

Окремо сторони обговорили перспективи об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи.

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Також ішлося про міжлюдські контакти. Президент висловив думку, що громадяни України та Молдови можуть здійснювати взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками.

Окремо Володимир Зеленський порушив питання екстрадиції в Україну екс-судді Миколи Чауса. "Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу", – повідомив він.

За словами Санду, Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу засаду власної безпеки.

"Європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом – наші основні спільні з Україною цілі", – підкреслила прем’єр-міністр Молдови. За словами Санду, уряд Молдови хоче тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторах.

"Ми прагнемо встановити постійний спільний контроль над кордоном, щоб захистити наші кордони від злочинності та контрабанди", – також зазначила молдавський прем’єр

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.



4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.