Ціна на газ для населення в липні знизиться на 10,4%

Відповідний документ голова інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов підписав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%", - повідомив Фаворов, підписуючи розпорядження.

В Офісі президента запевнили, що зниження цін на газ для населення в липні не суперечить програмі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки викликано ринковими чинниками.

Зазначимо, що напередодні в уряді зобов'язали "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення на 650 гривень за тисячу кубометрів. Це становить 11,6% від тієї ціни, яка діяла в червні.

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Нагадаємо, згідно з домовленостями України з Міжнародним валютним фондом, з 1 січня 2020 року ціни на газ мають зрости до 12300 гривень за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, має формуватися виходячи з двох факторів - собівартості українського газу і супутніх послуг, і його імпорту. Оскільки газ в Європі подешевшав, і Україна може його купити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.