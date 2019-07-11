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11.07.19 20:09

Міноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію бронежилети нового зразка

Бронежилети нового зразка, що перевершують теперішні "Корсар 3С" у низці характеристик, буде затверджено і введено в експлуатацію до кінця року.

Міноборони обіцяє до кінця року ввести в експлуатацію бронежилети нового зразка

Про це заявив представник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗС України майор Сергій Місюра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

"У новому бронежилеті буде збільшена площа захисту, впроваджена система швидкого скидання, поліпшена ергономіка і якість матеріалів. Планується, що новий бронежилет суттєво відрізнятиметься за своїми характеристиками від "Корсар 3С", який зараз перебуває на озброєнні української армії", - сказав Місюра.

При цьому він підкреслив, що рівень захисту у новинки буде таким же - четвертим.

"Його планують ввести в експлуатацію до кінця цього року", - додав Місюра.

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