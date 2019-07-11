Від початку доби 1 українського воїна поранено, зафіксовано 11 ворожих обстрілів, в т.ч. із застосуванням артилерії і мінометів, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу Тарамчука з напрямку Оленівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Широкиного з напрямку Саханки - зі стрілецької зброї;

двічі на околиці Новоселівки Другої з напрямку Василівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

в районі населеного пункту Піски з напрямку Веселого - з автоматичного гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Новолуганська з напрямку Доломітне - з артилерійської системи калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм і автоматичного гранатомета;

тричі біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

на околиці Луганського з напрямку Нижнє Лозове - з міномета калібру 82 мм і крупнокаліберного кулемета.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовця було поранено. На обстріл з боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

10 липня збройні формування РФ 42 рази порушили режим припинення вогню. З них 28 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Мар'їнка, Кам'янка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Піски, Березова, Широкине, Гранітне, Красногорівка, Богданівка, Водяне, Миколаївка, Тарамчук, Лебединське, Кримськ, Причепилівка, Новотошківське, Луганське, Південне, Золоте- 3, Попасна, Новоолександрівка, Золоте-4, Новозванівка, Хутір Вільний, Новолуганське і Зайцеве.

10 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрито 12 крадіжок, 2 шахрайства, 2 факти незаконного заволодіння транспортними засобами і 9 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі в складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 29 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 22 тис.осіб і 2 400 транспортних засобів. 22 тис. осіб i 2 500 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у зворотному напрямку. 27 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.