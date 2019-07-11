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11.07.19 21:00

Житомирський бронетанковий завод може випускати потрібну ЗСУ техніку, але ситуація там жахлива, - Кривонос

Заступник секретаря РНБО, голова міжвідомчої комісії з питань ВТС та експортного контролю при Раді Безпеки Сергій Кривонос побував на Житомирському бронетанковому заводі. На завтра він анонсує зустріч із керівництвом "Укроборонпрому" щодо ситуації на підприємстві.

Житомирський бронетанковий завод може випускати потрібну ЗСУ техніку, але ситуація там жахлива, - Кривонос

Про це Сергій Кривонос написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працював на Житомирському бронетанковому заводі. Ситуація жахлива. Нинішнє керівництво підприємства довело виробництво в занепад", - вказав він.

За оцінкою Кривоноса, завод може випускати техніку для ЗСУ - саме ту, що потрібна нашим підрозділам, і у великій кількості.

"Люди, які працюють на заводі, мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим ставленням і політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції і рівня заробітної плати співробітників заводу", - написав Кривонос.

"На завтра заплановано зустріч із керівництвом Укроборонпрому про ситуацію, що склалася на підприємстві", - підсумував він.

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