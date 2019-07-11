Житомирський бронетанковий завод може випускати потрібну ЗСУ техніку, але ситуація там жахлива, - Кривонос

Про це Сергій Кривонос написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні працював на Житомирському бронетанковому заводі. Ситуація жахлива. Нинішнє керівництво підприємства довело виробництво в занепад", - вказав він.
За оцінкою Кривоноса, завод може випускати техніку для ЗСУ - саме ту, що потрібна нашим підрозділам, і у великій кількості.
"Люди, які працюють на заводі, мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим ставленням і політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції і рівня заробітної плати співробітників заводу", - написав Кривонос.
"На завтра заплановано зустріч із керівництвом Укроборонпрому про ситуацію, що склалася на підприємстві", - підсумував він.