Зеленський призначив 11 політв'язням, утримуваним у РФ, державні стипендії

Відповідний указ №514/2019 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на період незаконного затримання, утримання і впродовж одного року після звільнення стипендії призначено: Олексію Бессарабову, Валентину Вигівському, Павлу Грибу, Володимиру Дудці, Миколі Карпюку, Станіславу Клиху, Олександру Кольченку, Євгену Панову і Олексію Сизоновичу. Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік Геннадію Афанасьєву і Юрію Яценку, які вже звільнені з російських в'язниць.

Державні стипендії ім. Левка Лук'яненка заснував у 2018 році тодішній президент Петро Порошенко. Стипендія призначається в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Таким чином, станом на зараз сума стипендії становить 6021 гривню.

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При цьому призначається до 100 державних стипендій на рік.

18 травня Порошенко призначив державні стипендії імені Левка Лук'яненка шістьом незаконно засудженим російськими судами українцям на період незаконного затримання, утримання і впродовж одного року після звільнення активісту Володимиру Балуху, журналісту Миколі Семені, режисерові Олегу Сенцову, журналісту Романові Сущенку. Також призначено стипендії строком на один рік заступникам лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову й Ахтему Чийгозу, які також утримувалися в російських в'язницях.