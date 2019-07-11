Виконання указу президента про боротьбу з контрабандою новий начальник СБУ в проблемному Закарпатті почав із введення дрес-коду і заборони носити бороди

Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Бутусов зазначив: "На одне з найпроблемніших обласних управлінь СБУ в Закарпатті призначено нового керівника - Івана Рудницького. Президент саме там поставив завдання подолати контрабанду, потрібен новий системний підхід. А які проблеми є пріоритетними в цьому контрабандному регіоні?

Ну, перш за все, як з'ясувалося, зовнішній вигляд. Всім співробітникам наказано пристойно одягатися і мати відповідний вигляд, бороди носити заборонено! Оце так, оце круто. Іване Львовичу, тільки розкажіть для початку, з яких джерел, скажімо, лейтенант СБУ, який одержує зарплату від 12 тисяч гривень, закуповуватиме собі костюми, які відповідають Вашому вимогливому смаку? Чи треба як зазвичай шукати спонсорів? Може, якщо розібратися, в боротьбі з контрабандою не в костюмах проблема?

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Ви знаєте, в Офісі президента офіційно дозволено ходити в шортах, а Ви навіщо таким ретроградством і показухою займаєтеся? Може, хоча б попервах, поки зарплату не піднімете і фонди на костюми не виб'єте, варто дозволити все-таки боротися з контрабандою в майках і бородах?"

Також Бутусов опублікував скрін розпорядження нового начальника