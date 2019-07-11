Зеленський звільнив 57 голів РДА в 13 областях

Як передає Цензор.НЕТ, тексти президентських розпоряджень під №№147-203 розміщені на офіційному сайті Глави держави.
У Волинській області звільнено главу Іваничівської РДА.
Голів Петропавлівської і Покровської РДА звільнено в Дніпропетровській області.
У Житомирській області позбулися своїх посад голови Брусилівської, Коростенської та Олевської РДА.
Голови Василевської та Оріхівської РДА в Запорізькій області.
На Київщині звільнено голів Богуславської, Бориспільської, Києво-Святошинської, Переяслав-Хмельницької, Сквирської і Яготинської РДА.
Голів Березанської і Врадіївської РДА звільнено на Миколаївщині.
На Полтавщині позбулися своїх посад голови Гадяцької, Миргородської та Решетилівської РДА.
Голів Демидівської, Здолбунівської та Рівненської РДА звільнено в Рівненській області.
На Тернопільщині посад позбулися голови Бережанської, Бучацької, Гусятинської, Заліщицької, Збаразької, Козівської, Кременецької, Лановецької, Монастириської, Підволочиської, Підгаєцької, Чортківської та Шумської РДА.
Голів Богодухівської, Балаклійської, Зачепилівської, Золочівської, Коломацької, Сахновіщецької і Чугуївської РДА звільнено в Харківській області.
На Херсонщині звільнено голів Великоолександрівської, Голопристанської, Олешківської РДА.
Голів Звенигородської і Золотоніської РДА звільнено в Черкаській області.
У Чернівецькій області звільнено голів Вижницької, Герцаївської, Глибочицької, Заставницької, Кельменецької, Новоселицької, Путильської, Сокирянської, Сторожинецької та Хотинської РДА.