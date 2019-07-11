Від початку року перевірки в підрозділах ООС забракували 150 тонн неякісних продуктів, - Міноборони

Про це повідомив представник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

За словами офіцера, в районі ООС здійснюється постійний контроль за безпекою та якістю харчових продуктів. Також перевіряють сухі пайки. За результатами перевірки забраковано понад 5 тис. комплектів сухпайка.

Місюра повідомив, що перевірки якості харчових продуктів здійснюють не тільки в підрозділах ООС, а й у військових частинах у всіх регіонах країни. Перевіряють і харчові продукти, які зберігаються в недоторканних запасах.

Так, за результатами експертиз і перевірок, від початку цього року в військових частинах забраковано понад 120 тонн неякісних і небезпечних харчових продуктів. Також забраковано 30 тис. комплектів сухих пайків.

Крім цього, офіцер повідомив, що до кінця року 284 військові частини та установи ЗСУ перейдуть на нову систему харчування. На сьогодні її впроваджено у 73 військових частинах.

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