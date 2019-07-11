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11.07.19 22:48

Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак

За словами начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака, на фронті зараз немає загрози кардинальної зміни обстановки.

Загострення, яке загрожувало б кардинальною зміною обстановки, на фронті немає, - Хомчак

Про це Хомчак сказав в інтерв'ю виданню "Новинарня", інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість обстрілів зростає і зменшується. Але щоб було загострення, яке загрожує кардинальною зміною обстановки - такого не було", - сказав Хомчак.

При цьому, за словами начальника Генштабу ЗСУ, загроза повномасштабної російської агресії зберігається.

"Але ми маємо розуміти також і те, що РФ не стягне всі свої сили проти нас, тому що вони дуже бояться і не хочуть, щоб європейські принципи життя і цивілізація "йшли" на схід", - припустив Хомчак.

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Він нагадав, що терористи повністю підпорядковані державі-агресору.

"Командування - повністю з Росії. Усі рішення повністю узгоджуються з Кремлем. Структура розроблена під російську армію. Всі рішення приймаються в РФ, техніка, боєприпаси і тактика - російські", - сказав начальник Генштабу.

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