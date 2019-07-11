46 кримських татар, затриманих на акції протесту в Москві, відпустили після складання адмінпротоколів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АTR.

На всіх затриманих активістів склали адмінпротоколи за частиною 5 статті 20.2 КоАП РФ (порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), яка передбачає штраф або громадські роботи. За попередньою інформацією, "судові засідання" з розгляду цих "справ" відбудуться 29 липня в Криму.

Нагадаємо, російські силовики 11 липня біля будівлі Верховного суду РФ в Москві затримали 46 кримських татар. Їх відвезли в ВВС району Басманний і ВВС Міщанського району. Кримські татари приїхали в Москву, щоб підтримати своїх співвітчизників, фігурантів "справи про так званий тероризм" на суді з розгляду апеляції на вирок.

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