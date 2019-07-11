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11.07.19 23:52

Чорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова

Кандидат у народні депутати зі списку партії "Європейська солідарність" Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу Еспресо звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом обміняти її на військовополонених українських моряків і Олега Сенцова. Так Чорновол відповіла на ідею Зеленського поміняти колишніх політиків на військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чорновол заявила каналу еспресо ТВ, опублікувавши свій виступ у Фейсбуці.

"Якщо ти говориш, що треба поміняти полонених - міняй! Я готова. Я думаю, що за мене багато дадуть. Полонених моряків, Сенцова, він уже достатньо відсидів і я готова зайняти його місце. Роби щось", - заявила вона.

"Проти мене навіть фейкова справа в "Рашці" є", - додала депутат.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення полонених зривається через розбіжності в списках сторін, - Зеленський

Раніше президент Зеленський у своєму виступі висловив ідею поміняти колишніх політиків на військовополонених. Слід нагадати, президент заявив, що хоче люстрації всіх, хто керував країною з 2014 року.

Як відомо, Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомили в Офісі президента України, ключовим питанням було звільнення полонених моряків.

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