Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна Богдан Кравчук здобув вищу освіту і став бакалавром історії. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала співробітниця Інституту нацпам'яті Леся Бондарук.

Вона зазначила: "Сьогодні лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії!!! Він перший в Україні хлопець з синдромом Дауна, який здобув вищу освіту!

Пам'ятаю як 5 років тому ми з його мамою Євгенія Кінах боролися за його право на вищу освіту. Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике дякую міністру освіти Сергію Квіту та його заступнику Павлу Полянському, які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту. Усі ці 5 років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів. Вони могли прогуляти, недовчити... А Богдан так любить історію, що він не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей. У його успіхах велика допомога Мами - Євгенії Кінах, яка була незмінним асистентом свого любимого студента.

Щиро дякую деканові історичного факультету СНУ Анатолію Георгієвичу Швабу і викладачам! Ви чудові професіонали, бо добре навчали і були вимогливими та справедливими.

А ще дякую багатьом журналістам, які часто писали і знімали сюжети про Богдана. Його приклад - це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються.

Я щаслива сьогодні, що причетна до історії освіти Богдана Кравчука. Сподіваюся і молю Бога, що у нашому суспільстві знайдеться для нього робота за фахом, і він зможе самостійно заробляти на прожиття".

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