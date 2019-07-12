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12.07.19 08:05

В Об'єднаних силах із 12 липня розпочинає роботу цілодобовий Call-центр

12 липня в Об'єднаних силах почне свою роботу позаштатний контактний центр (Call-центр).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Основними завданнями Call-центру ОКП ОС є забезпечення автоматизованого прийому та розгляду звернень заявників з питань, що належать до компетенції Командування Об’єднаних сил, підпорядкованих органів військового управління та військових частин (підрозділів).

Також, інформування та консультування заявників під час телефонних звернень щодо чинних законів та інших нормативно-правових актів, можливих шляхів вирішення проблемних питань по суті звернень та здійснення зворотного зв’язку із заявниками щодо порядку (стану) вирішення".

Звернутися до Call-центру ОКП ОС можна за телефонами:
(0800) 50-04-10,
(044) 454-44-99,
(097) 988-90-40,
(095) 127-58-52,
а також за допомогою електронної пошти: callcenter-os@ukr.net

В Обєднаних силах із 12 липня розпочинає роботу цілодобовий Call-центр 01

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