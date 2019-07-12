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12.07.19 08:21

Навчання "Сі Бриз-2019": міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби. ФОТОрепортаж

На навчаннях "Сі Бриз-2019" міжнародна корабельно-катерна група в складі восьми бойових одиниць здійснила перехід у заданий район, де провела тренування за стандартами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 01

Очолив групу ракетний катер "Прилуки" ВМС ЗС України. До складу групи увійшли три катери від Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, два малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України "Аккерман" і "Вишгород", румунський ракетний корвет Lastunul та катер берегової охорони Грузії "Очамчелі".

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 02
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 03

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Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 04

У морі кораблі відпрацювали елементи тактичного маневрування, провели навчання з плавання у різних строях та ордерах, а також навчання з ведення бою зі швидкісними малорозмірними цілями.

Керували групою з ракетного катера "Прилуки" з використанням лише стандартизованих сигналів НАТО.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 05
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 06

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Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 07

Крім цього, виконали завдання щодо конвоювання групи кораблів на переході морем. У визначеній точці катери зустріли середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та морський суховантажний транспорт "Горлівка", так би мовити, взяли їх під охорону та провели до безпечного, за легендою навчань, місця.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 08
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 09
Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 10

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Окрім цього, кораблі та катери групи виконали вправи практичних артилерійських стрільб.

Навчання Сі Бриз-2019: міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби 11

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