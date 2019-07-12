Мирний житель зазнав смертельного поранення внаслідок артилерійського обстрілу Чермалика, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"11 липня близько 21:00 в населеному пункті Чермалик під час ворожого артилерійського обстрілу дістав поранення громадянин України 1970 року народження.

За попередніми даними, ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку", - йдеться в повідомленні.

Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого цивільного громадянина. Він був доставлений санітарним транспортом у супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі від травм чоловік помер.

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Російські окупаційні війська вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена Мінськими угодами, по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту, наголосили в пресцентрі ОС.