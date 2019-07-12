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12.07.19 08:26

На виборах у Раду зареєстровано 755 міжнародних спостерігачів, - ЦВК

Центральна виборча комісія вже зареєструвала 755 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах до Верховної Ради.

На виборах у Раду зареєстровано 755 міжнародних спостерігачів, - ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

11 липня ЦВК зареєструвала 157 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

Один офіційний спостерігач зареєстрований від Словацької Республіки, 4 - від Японії, 27 - від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 125 - від міжнародної неурядової організації CANADEM.

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Загалом станом на 11 липня ЦВК зареєструвала 755 офіційних спостерігачів: 56 осіб від 9 іноземних держав, 699 осіб від 13 міжнародних організацій.

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