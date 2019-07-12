Росія прагне легітимізувати окупацію Криму і створити буферну зону з НАТО, - начштабу армії США Міллі

Про це начальник штабу армії США Марк Міллі написав у листі сенаторам Конгресу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, у Чорному морі Росія прагне легітимізувати своє зазіхання на Крим, завадити Україні користуватися суверенними правами у власних територіальних водах та контролювати Керченську протоку", - йдеться в його листі.

Генерал Міллі пояснює, що в ширшому європейському регіоні, включно із Середземним морем, Росія намагається заблокувати розширення НАТО, аби перешкодити наближенню західного політичного та військового впливу до своїх кордонів.

"Росія також намагається нівелювати вплив трансатлантичних інституцій. Вона намагається створити захисний буферний регіон, аби підвищити безпеку власної території", - зазначає Міллі.

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Водночас для протидії політиці Кремля необхідна координація всіх урядових інституцій, так званий "цілісний урядовий підхід", переконаний начальник штабу армії США.

"Успішна кампанія з протидії російській гібридній агресії вимагає комплексного підходу із залученням союзників та партнерів, міжвідомчої співпраці американських інституцій, і навіть зусиль приватного сектору.

Об’єднані сили (США. - Ред.) мають поліпшити інтеграцію власних спроможностей, їхнього ефективного використання, а також посилення наших союзників та партнерів", - зазначив він.

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Генерал Міллі зауважив, що російські операції гібридної війни мають багаторівневий та комплексний характер, а тому потребують багаторівневої відповіді із залученням правоохоронних органів, розвідки, дипломатії, фінансового сектору.

Водночас, на його думку, США мають прагнути до "стратегічної стабільності" у відносинах з Росією.

Нагадаємо, 11 липня у сенатському комітеті Конгресу США зі збройних сил відбулися слухання щодо номінації генерала Марка Міллі на посаду командувача Об’єднаного комітету начальників штабів армії США. Нині саме він є найбільш імовірним претендентом, аби замінити на цій посаді генерала Джозефа Данфорда, який обіймає її з 2015 року.

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