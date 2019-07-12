Новий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Чи буде він підписаний? Безумовно, ми проаналізуємо. Тому що вже зараз бачимо порушення регламенту під час ухвалення. Ми вже зараз бачимо, що те, що називали справою честі цієї Верховної Ради, перетворилося на велику ганьбу", - сказав він.

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Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.