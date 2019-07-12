Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"У ці дні ми згадуємо одну з найтрагічніших сторінок спільної українсько-польської історії. Переконані, що кожне життя є безцінним. Тому вшановуємо пам`ять всіх загиблих внаслідок Волинської трагедії", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що однозначно і рішуче засуджують злочини проти мирного населення - українців, поляків, євреїв, чехів та інших постраждалих.

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"Водночас не можемо погодитися з однобічною і політизованою оцінкою трагічних подій 1943-1944 з боку польських політиків і дипломатів. Правда про тогочасні події має бути встановлена на основі достовірних архівних матеріалів. Неприпустимими є спроби маніпуляцій трагічною історією, однобоке трактування та використання її в політичних цілях. Це лише розпалює негативні емоції між українцями та поляками і не сприяє виясненню правди", - йдеться в повідомленні.

"Віримо, що діалог між істориками та експертами буде невдовзі відновлений, всі спірні моменти вивчені і проаналізовані в дусі порозуміння, взаємної поваги та відповідальності за майбутнє відносин між нашими державами і народами", - додали в МЗС.