Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.

Адміністратором Екзархату Папа призначив італійського кардинала Анджело Де Донатіса.



Кардинал Анджело Де Донатіс. Фото: Vatican News

Новостворена церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку над 70 тисячами віруючих, що зібрані в 145 громадах, здійснюють 62 священики. Кафедральним храмом і центром Апостольського екзархату буде парафіяльний храм святих Сергія і Вакха в Римі.



Богослужіння в парафіяльному храмі святих Сергія і Вакха в Римі. Фото: Vatican News

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У пресслужбі Ватикану зазначили, що українські греко-католики проживають в Італії з кінця минулого століття.

Нагадаємо, на початку липня у Ватикані відбулася зустріч Папи Римського з предстоятелем Української Греко-Католицької Церкви, членами Постійного Синоду та митрополитами.