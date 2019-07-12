Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.
Адміністратором Екзархату Папа призначив італійського кардинала Анджело Де Донатіса.
Кардинал Анджело Де Донатіс. Фото: Vatican News
Новостворена церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку над 70 тисячами віруючих, що зібрані в 145 громадах, здійснюють 62 священики. Кафедральним храмом і центром Апостольського екзархату буде парафіяльний храм святих Сергія і Вакха в Римі.
Богослужіння в парафіяльному храмі святих Сергія і Вакха в Римі. Фото: Vatican News
У пресслужбі Ватикану зазначили, що українські греко-католики проживають в Італії з кінця минулого століття.
Нагадаємо, на початку липня у Ватикані відбулася зустріч Папи Римського з предстоятелем Української Греко-Католицької Церкви, членами Постійного Синоду та митрополитами.