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12.07.19 08:15

Суд анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду, - адвокат

Шостий апеляційний адміністративний суд м.Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації першого заступника генпрокурора (2010-2013) Рената Кузьміна кандидатом у депутати зі списку політсили "ОП - За життя".

Суд анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Артем Захаров.

"Шостий апеляційний адміністративний суд скасував відверто незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України", - написав він.

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Як повідомлялося, 5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. в ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.

Суд анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду, - адвокат 01

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