Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.07.19 08:38

Німеччина виділила для допомоги постраждалим на Донбасі 760 тисяч євро, - посольство

Федеральний уряд Німеччини надає Мальтійській службі допомоги у Світі додаткові 760 000 євро для продовження проєкту, який ця служба здійснює в Україні - "Внесок у психосоціальну стабілізацію постраждалих у конфлікті в Україні".

Німеччина виділила для допомоги постраждалим на Донбасі 760 тисяч євро, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.

Зазначається, що в минулому Федеральний уряд уже надав Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і постраждалим від конфлікту в Україні.

З 2018 року в рамках проєкту, який здійснювався Мальтійською службою допомоги в Україні разом з ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій" і Національним університетом "Києво-Могилянська Академія", шляхом індивідуальної терапії та консультацій було надано допомогу понад 7000 потерпілих, а ще 14 000 людей брали участь у групових сеансах терапії. Відповідно до актуальних досліджень, близько 30 % внутрішньо переміщених осіб страждають на посттравматичний стресовий синдром, майже 20 % мають депресії. Ці цифри свідчать, наскільки важливою є психосоціальна допомога під час продовження конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий виділити Україні допомогу в розмірі 500 млн євро після виконання низки умов

Мальтійська служба допомоги з липня 2019 року запроваджує нову фазу допоміжного проєкту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, відвідуватимуть мобільні команди підтримки.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100