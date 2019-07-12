Німеччина виділила для допомоги постраждалим на Донбасі 760 тисяч євро, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.

Зазначається, що в минулому Федеральний уряд уже надав Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і постраждалим від конфлікту в Україні.

З 2018 року в рамках проєкту, який здійснювався Мальтійською службою допомоги в Україні разом з ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій" і Національним університетом "Києво-Могилянська Академія", шляхом індивідуальної терапії та консультацій було надано допомогу понад 7000 потерпілих, а ще 14 000 людей брали участь у групових сеансах терапії. Відповідно до актуальних досліджень, близько 30 % внутрішньо переміщених осіб страждають на посттравматичний стресовий синдром, майже 20 % мають депресії. Ці цифри свідчать, наскільки важливою є психосоціальна допомога під час продовження конфлікту.

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Мальтійська служба допомоги з липня 2019 року запроваджує нову фазу допоміжного проєкту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, відвідуватимуть мобільні команди підтримки.