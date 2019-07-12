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12.07.19 09:01

Відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні

Українським лікарям вдалося стабілізувати стан пораненого під Гранітним Донецької області українського воїна.

Відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ

"З-під пораненої шкіри сочилася душа. Сергій, 32 роки, з Миколаєва, старший матрос. Поранений у селищі Гранітне Донецької області. Потрапив під обстріл ПТРК. Найдовшу і важку ніч провів у реанімації та операційній лікарні Мечникова. У нього відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки з переходом на лобові пазухи, поранення скроневої області праворуч, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітку, черевну стінку. Дуже постраждали очі. Пневмоторакс праворуч. Позитивна динаміка - годину тому зняли апарат ШВЛ. Говорить тихо про синів. Молодший піде до школи, 6 років, найстаршому - 11. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками. Стан вкрай важкий. Попереду безліч операцій та маніпуляцій у Мечникова. Потім, якщо виживе, реабілітація", - розповів Риженко.

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Відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні 01

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