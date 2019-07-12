Відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ

"З-під пораненої шкіри сочилася душа. Сергій, 32 роки, з Миколаєва, старший матрос. Поранений у селищі Гранітне Донецької області. Потрапив під обстріл ПТРК. Найдовшу і важку ніч провів у реанімації та операційній лікарні Мечникова. У нього відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки з переходом на лобові пазухи, поранення скроневої області праворуч, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітку, черевну стінку. Дуже постраждали очі. Пневмоторакс праворуч. Позитивна динаміка - годину тому зняли апарат ШВЛ. Говорить тихо про синів. Молодший піде до школи, 6 років, найстаршому - 11. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками. Стан вкрай важкий. Попереду безліч операцій та маніпуляцій у Мечникова. Потім, якщо виживе, реабілітація", - розповів Риженко.

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