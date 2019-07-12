Королевська з чоловіком вивезла з України в Росію через ОРДЛО тисячі тонн кольорових металів без сплати будь-яких податків і зборів, - Казанський

Про це пише журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дивлюся, як в соцопитуваннях підростає рейтинг партії "За життя" і не перестаю дивуватися. Ну ладно, я розумію, що їхні виборці не бачать нічого поганого в Медведчуку і його проросійській риториці. Але ж сама партія суцільно складається з запеклих корупціонерів, злодіїв і зрадників, які йдуть у Раду не тому що "за дружбу з Росією", а просто за баблом. Це люди без будь-яких цінностей, який сьогодні в "Батьківщині", завтра в Опоблоці, післязавтра в "За життя". Там, де більше можливостей для муток. Найяскравіший приклад - родина Наталії Королевської і Юрія Солода, про корупційні схеми яких я вже писав пару років тому. Королевська йде в списку партії "Опозиційна платформа - "За життя". Солод балотується на мажоритарному окрузі в Слов'янську за підтримки Нелі Штепи. Обидва люблять у своїх виступах жаліти нещасних пенсіонерів. Нарікають на низькі розміри соцвиплат і обіцяють боротися за їхнє підвищення, а всю провину за низький рівень життя людей похилого віку перекладають на чинну владу", - підкреслив Казанський.

"При цьому саме подружжя в 2015-2016 роках, до введення блокади ОРДЛО, вивезло з України в Росію через ЛДНР тисячі тонн брухту кольорових металів. Без сплати будь-яких податків і зборів. Тобто, фактично кинули бюджет на сотні мільйонів гривень, які могли б піти на пенсії тим же людям похилого віку та ветеранам. Суть схеми була простою. За вивезення брухту кольорових металів з України потрібно платити мито. Але лінія розмежування не вважалася кордоном. Тому за вивіз брухту з Києва до Красного Луча, який під контролем ЛНР, Королевська і Солод не платили в бюджет нічого. Далі в Красному Лучі вони переплавляли лом у злитки на своєму мінізаводі "Солур". А звідти вивозили метал в Росію через непідконтрольну Україні ділянку кордону. Теж, зрозуміло, нічого не сплачуючи до бюджету - адже на кордоні немає української митниці. Оформлялися всі ці поставки через офшор, оформлений на офіційну помічницю Королевської - Ольгу Елькіну. Ця схема працювала б і сьогодні, якби не блокада, яка зупинила переміщення вантажів через лінію розмежування. Але вкрасти Королевська та Солод і так встигли багато", - зазначив журналіст.

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"Ось так - на словах турбота про бідних, скарги на високі тарифи, обіцянки підвищити пенсії. На ділі - контрабанда в особливо великих розмірах. Злочинні махінації, через які недоотримують гроші школи, лікарні, поліклініки, не вистачає грошей на допомогу і соцвиплати . Чому люди продовжують за ЦЕ голосувати? Незбагненно", - резюмував Казанський, оприлюднивши журналістське розслідування видання "Восточный вариант".

"Ще з довоєнних часів у Королевської і Солода був бізнес, пов'язаний з кольоровим металом - невеликий завод "Солур", який розташовувався поблизу м. Красний Луч Луганської області (нині під контролем "ЛНР") і займався виробництвом сплавів з алюмінію та інших кольорових металів. За часів Януковича , коли Наталія Королевська обіймала пост міністра соціальної політики, цей завод залучав під держгарантії мільярди гривень, але після втечі Януковича і початку бойових дій світла смуга закінчилася. Під час війни сімейний бізнес депутатів опинився на непідконтрольній території, однак, якщо підприємства інших бізнесменів в ОРДЛО часто захоплювали і "націоналізовували" незаконні формування "ЛНР" і "ДНР", то бізнес Солода і Королевської чудесним чином обходили стороною. І він продовжив свою роботу після того, як припинилася активна фаза бойових дій" , - йдеться в розслідуванні.

"Солод і Королевська швидко зрозуміли, які переваги дають їм нові реалії. Після утворення "ЛДНР" частина території Донбасу перетворилася на чорну діру, де не діяли ніякі закони і не було ніякого контролю українських перевіряючих органів. У 2015-2016 рр з України через ОРДЛО можна було вивезти без сплати будь-яких мит будь-який товар. Адже лінія розмежування формально не вважалася кордоном, і при її перетині ні вантажівкам, ні поїздам не потрібно було нічого платити, а ділянку російсько-українського кордону держава просто не контролювала і не могла знати, хто і що через неї перевозить. Цим і скористалися Солод і Королевська. У 2016 році їхні компанії вивезли на неконтрольовану частину Луганської області кілька тисяч тонн брухту кольорових металів, без сплати будь-яких мит і податків до бюджету. Про це свідчать документи "Укрзалізниці", - зазначають журналісти видання.

За даними цих документів протягом 2016 року підприємство "Ресурсінвест 1" відправило понад 100 вагонів брухту кольорових металів з Києва (станція Дарниця) одержувачу "ГЗФ Алмазна" на територію так званої "ЛНР". Власником вантажів, як випливає з транспортних накладних, була компанія "Укрспецмет" Юрія Солода і Наталії Королевської, зареєстрована за тією ж адресою, що і належна їм компанія "Солур".

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Журналісти зазначають "таким чином Королевська та Солод вивозили лом для потреб власного виробництва на непідконтрольну територію, не сплачуючи при цьому ніяких мит. А в подальшому звідти також без сплати будь-яких мит везли отриману продукцію в Росію через непідконтрольну ділянку кордону, що звичайно ж було порушенням закону. На своєму підприємстві Королевська та Солод переправляли кольоровий метал в злитки, які потім через Росію відвантажували європейським компаніям. Поставки ці оформлялися через фірму ТОВ "Юніс", зареєстровану в Красному Лучі, за тією ж адресою, що і одержувач вантажу кольорового металу - ГЗФ "Алмазна". У транзитних деклараціях, за ​​якими оформлялися поставки злитків, можна побачити, що фірма "Юніс" діяла за дорученням офшору Aldeco trading, і продавала продукцію словацькій компанії "Steelinvest". При цьому вивезення вантажу в Росію здійснювався через митницю в Новошахтинську, яка якраз розташована недалеко від Красного Луча".

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Зв'язок офшору з Наталією Королевською та Юрієм Солодом підтверджує ось цей документ - платіжний ордер. У ньому вказується, що представником офшору Aldeco trading є Ольга Елькіна - це офіційна помічниця народного депутата Наталії Королевської.

Таким чином, помічниця Королевської допомагала обманювати український бюджет і здійснювати нелегальний вивіз злитків з кольорових металів з ОРДЛО в Росію, в обхід оподаткування. Тобто, кажучи просто, забезпечувала роботу злочинної контрабандної схеми.

Ця схема працювала б і сьогодні, якби не блокада ОРДЛО, яка була введена навесні 2017 року. Після її введення, вільне вивезення металобрухту на непідконтрольну територію було заборонено, і лавка Королевської і Солода закрилася. Однак, за час роботи схеми подружжя не заплатили в бюджет України більше сотні мільйонів гривень податків, адже експортне мито на вивіз брухту кольорових металів становить близько 15% від вартості вантажу. А оскільки металобрухт Королевська та Солод вивозили сотнями вагонів, нескладно підрахувати, якими грошима орудує сімейна пара депутатів.

Несплачені бізнесом Солода і Королевської податки - це, по факту, вкрадені гроші в українського народу. Адже низькі пенсії, допомоги, зарплати бюджетників - це якраз наслідок подібних махінацій. Виплачуються вони, як відомо, з податків. А якщо податки приховувати і не платити, то взяти гроші на пенсії просто не буде звідки.

"Таким чином, на словах виступаючи за підвищення пенсій і вдаючи із себе захисників бідних верств населення, партія "Опозиційна платформа - "За життя" веде в парламент злочинців і корупціонерів, які насправді пенсіонерів обкрадали та ухилялися від сплати податків. А щоб як слід запудрити мізки виборцям і відвернути їхню увагу від економічних питань, політики вкотре вдаються до старих трюків - спекулюють на мовному питанні, вдають із себе "захисників ветеранів" і займаються іншим окозамилюванням. Чи розуміють самі ветерани, що позують для передвиборних фотографій поруч з людиною, яка фактично їх же грабує? Чи ... ", - йдеться в розслідуванні.