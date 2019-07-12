"Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно ЦВК зняла мою кандидатуру з виборів! Грановський чудово знає, що я поновлюся через суд і виграю за 169 округом! 9 "мотивованих" Грановським членів ЦВК проголосували проти мене! 7 членів ЦВК були проти мого зняття. Це як раз і є чіткий сигнал політичного тиску! Жоден не утримався! За інформацією, яку мені повідомили, Порошенко особисто телефонував членам ЦВК і "тупав ногами", щоб мене знімали під будь-яким приводом! Ілюстрація дасть зрозуміти, в кого які квоти в ЦВК", - заявив Куницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю





Раніше ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, який має громадянство Ізраїлю.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Зазначимо, що за 169 округом також балотується чинний нардеп від БПП Олександр Грановський.