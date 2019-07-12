80% працівників-нелегалів у Чехії - українці, а в Польщі під час ліквідації незаконної сигаретної фабрики заарештовано 12 українців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

Як повідомили в Бескидському відділі прикордонної служби Польщі, операцію із затримання і ліквідації незаконного цеху в місті Пекари-Шльонські провели в понеділок. Заходи були здійснені на підставі інформації нідерландської податкової служби, а всю операцію координував Європол.

"В одному з приватних об'єктів виявлено повну лінію з виробництва та упакування сигарет, зокрема спеціалізовані машини і сировину, необхідну для їхнього виготовлення. Там виявили також велику кількість готових сигарет і тютюну. Водночас у другому об'єкті виявили склад, де було кілька кілограмів тютюну", - повідомила майор Ельжбета Пікор із Бескидського відділу Прикордонної служби.

Під час операції правоохоронці затримали 14 осіб віком від 24 до 43 років, зокрема 2 поляків і 12 громадян України. Одного з поляків розшукували на підставі ордера на арешт за попередні злочини.

Однак затримані українці мали дійсні документи, що легалізували їхнє перебування в Польщі.

Незаконна діяльність тривала з 2018 року. Сигарети вивозили з Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок.

Кількість нелегальних трудових мігрантів, які прибули в Чехію з країн, що не входять до складу Євросоюзу, збільшилася за рік майже на 100%. Лідирують серед них громадяни України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.

За офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ, у 2018 році в Чехії нелегально працювало 3800 іноземців. Попри те, що в країні вже третій рік працює програма "Режим Україна", приблизно 80% нелегальних працівників були саме українцями. Як заявляють представники Економічної палати, проблема полягає в низькій гнучкості офіційної системи працевлаштування українців.

"Незаконне залучення іноземців до трудової діяльності пов'язане також з тим, що роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання виробничих замовлень, і тому готові ризикувати", - йдеться в доповіді Мінпраці.

Минулого року працівники відомства пред'явили штрафи 500 фірмам на суму, що перевищує 150 млн крон, пише чеське видання E15. Порушення були зафіксовані під час перевірки 7200 підприємств.

На початку червня чеський уряд подвоїв річну квоту на прийом українських працівників з 19 600 до 40 000 осіб.

За даними Мінпраці Чехії, на кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України, що становить понад 20% усіх іноземців, що працюють у республіці.

Зазначимо, що у 2017 році Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали в країні з польськими дозволами на роботу.