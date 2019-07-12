Екологи обурені мовчанням металургійних підприємств на пропозицію відкрити дані щодо викидів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у своєму пості у Facebook глава громадського формування "ЕкоПатруль" Тетяна Лампіка.

За її словами, така поведінка металургійних підприємств є очікуваною, оскільки ніхто з них не хоче показувати реальний стан справ.

"І що в результаті? Повний ігнор! Це й зрозуміло, в кого є бажання виставляти свою "брудну білизну" на показ? Я сердита. І навіть не на них, а на нашу "беззубу" державу та органи контролю", - написала еколог.

За словами Лампіки, ініціатива про надання вільного доступу до систем екологічного моніторингу на металургійних та інших промислових підприємствах компаній ArcelorMittal, "Інтерпайп", "Метінвест", "DCH", Ferrexpo та інших, все ще залишається на папері.

"Вирішено вдруге зібрати круглий стіл у Дніпропетровській області, для того, щоб дізнатися, на скільки ми рушили вперед за цей рік.

Бо поки що, наш екологічний моніторинг діє лише на папері", - написала Лампіка.

За словами Лампіки, за останній місяць спостерігалися викиди на низці підприємств в Україні.

"За цей місяць ми спостерігали викиди в не тільки у Кам’янському на ДМК. Також були випадки у Дніпрі (ДМЗ ім. Петровського), Кривому Розі на Арселорі… Як інформує наш офіс Екопатруля в Маріуполі - ситуація там також не змінилася! А з настанням літа, навпаки, виникає ще більше запитань! Вельми не шановні представники підприємств! Припиніть випробовувати на міцність терпіння людей! Ми маємо право знати чим ми дихаємо!" - резюмувала еколог.