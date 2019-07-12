Це фейк, - Офіс Зеленського і ДБР спростували інформацію про слідчі дії в ОП

Про це "Українській правді" повідомили в пресслужбі Офісу президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі ДБР були тільки 29 травня - за фактом, оприлюдненим Данилюком. З приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП", - заявили там.

"Більше не були", - запевнили в ОП.

"Ця інформація - фейк. Просимо спростування", - зазначили в команді Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком"

"Українська правда" зверталася по коментар до Офісу президента і Держбюро розслідувань щодо інформації про нібито слідчі дії в ОП, проведені в четвер увечері.

У ДБР також заявили: "Це рейкова інформація".

"Ніяких слідчих дій там вчора не було", - сказала прессекретарка бюро Анжеліка Іванова.

"Кримінальне провадження щодо ситуативної кімнати є. Вона розслідується. В його рамках проводяться якісь певні слідчі дії", - зазначила вона.

"Але вчора ніяких слідчих дій в офісі президента не проводилося. Це однозначно. ДБР там вчора не було. В цілому провадження було зареєстровано, вона розслідується", - зазначила Іванова.