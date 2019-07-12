Уряд Росії запропонував не знищувати "санкціонку", а використовувати за призначенням "як продукти харчування"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Мені здається, продукти харчування знищувати - це в принципі неправильно. Інша справа їх вилучати і далі думати, як їх використовувати саме за призначенням як продукти харчування, зробивши відповідні аналізи. На майбутнє, це потребує обговорення", - сказав Гордєєв журналістам у п'ятницю, коментуючи ініціативу Росспоживнагляду про введення законодавчої заборони на знищення придатних до вживання продуктів.

Про ініціативу Росспоживнагляду стало відомо в червні 2019 року. Її підтримала Рада при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, яка рекомендувала уряду заборонити знищення придатних у їжу продуктів і зняти бар'єри для передачі продуктів з терміном придатності на благодійні цілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Одне яблуко і бутерброд з лососем міг би з'їсти безкоштовно кожен південноуралець", - на челябінському ТВ розповіли про знищення санкціонки Роскомнаглядом. ВIДЕО

Зазначимо, що раніше Путін запевняв, що "іноді, з точки зору економіки, краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати".

Продовольче ембарго щодо низки країн, зокрема України, США та членів Європейського Союзу, було введено Росією в серпні 2014 року. Воно передбачає заборону на імпорт деяких продуктів, в тому числі м'яса і молочної продукції. Продовольче ембарго стало відповіддю на санкції, введені західними країнами проти Росії після окупації Криму.

Через рік набув чинності указ, згідно з яким санкційні продукти, ввезені на територію Росії, мають знищуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії хочуть запровадити нові санкції проти своїх жителів: заборонити ввозити продукти з-за кордону для особистих потреб

Пізніше Федеральна митна служба РФ запропонувала розширити список санкційних продуктів. В її листі йшлося про внесення до списку продукції, що потрапила під обмеження, зокрема овочів, м'яса птиці, а також деяких фруктів та горіхів.

24 червня 2019 року Росія продовжила продовольчі контрсанкції до кінця 2020 року.