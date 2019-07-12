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12.07.19 12:07

Уряд Росії запропонував не знищувати "санкціонку", а використовувати за призначенням "як продукти харчування"

Віцепрем'єр Росії Олексій Гордєєв пропонує опрацювати питання про використання вилучених санкційних продуктів, якщо вони придатні для вживання, за призначенням замість їхнього знищення.

Уряд Росії запропонував не знищувати "санкціонку", а використовувати за призначенням "як продукти харчування"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Мені здається, продукти харчування знищувати - це в принципі неправильно. Інша справа їх вилучати і далі думати, як їх використовувати саме за призначенням як продукти харчування, зробивши відповідні аналізи. На майбутнє, це потребує обговорення", - сказав Гордєєв журналістам у п'ятницю, коментуючи ініціативу Росспоживнагляду про введення законодавчої заборони на знищення придатних до вживання продуктів.

Про ініціативу Росспоживнагляду стало відомо в червні 2019 року. Її підтримала Рада при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, яка рекомендувала уряду заборонити знищення придатних у їжу продуктів і зняти бар'єри для передачі продуктів з терміном придатності на благодійні цілі.

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Зазначимо, що раніше Путін запевняв, що "іноді, з точки зору економіки, краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати".

Продовольче ембарго щодо низки країн, зокрема України, США та членів Європейського Союзу, було введено Росією в серпні 2014 року. Воно передбачає заборону на імпорт деяких продуктів, в тому числі м'яса і молочної продукції. Продовольче ембарго стало відповіддю на санкції, введені західними країнами проти Росії після окупації Криму.

Через рік набув чинності указ, згідно з яким санкційні продукти, ввезені на територію Росії, мають знищуватися.

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Пізніше Федеральна митна служба РФ запропонувала розширити список санкційних продуктів. В її листі йшлося про внесення до списку продукції, що потрапила під обмеження, зокрема овочів, м'яса птиці, а також деяких фруктів та горіхів.

24 червня 2019 року Росія продовжила продовольчі контрсанкції до кінця 2020 року.

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