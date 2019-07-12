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12.07.19 12:39

Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море. ДОКУМЕНТ

У селищі Коктебель окупованого Криму - екологічна катастрофа. Як показують результати дослідження морської води, вміст іона амонію перевищує норму в 168. Не краща ситуація і за іншими показниками.

Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

Документи про результати досліджень виклала в мережу кримська блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Іон амонію-перевищення ГДК в 168 разів. Продукт розпаду амонію - аміак. По суті, це каналізаційні стоки. Фосфат-іон - перевищення ГДК в 39 разів! Аніонні поверхневі активні речовини-перевищення ГДК в 20 разів! Це від чистячих, мийних засобів тощо", - написала вона.

Водночас вміст кисню у воді в 60 разів нижче норми, як свідчать результати дослідження.

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Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 01
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 02
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 03
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 04
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 05

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