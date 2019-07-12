Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення

Артеменко звільнений у зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п. 13 ч.1 ст. 106 Конституції України та ст. 4 закону про Нацраду з питань телерадіомовлення, повідомляє офіційний сайт президента, передає Цензор.НЕТ.

Артеменко був членом Нацради з телерадіомовлення з 7 липня 2014 року. Незабаром був обраний головою Нацради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради. Новообраний президент Зеленський своїми указами 24 травня звільнив Артеменка з посади члена НКРЗІ, а також поновив його на посаді члена Нацради з телерадіомовлення, скасувавши указ про призначення на цю посаду Володимира Горковенка.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 18 липня розгляне позов Горковенка до президента Зеленського про визнання протиправним і скасування указу про звільнення його з посади члена Нацради з телерадіомовлення.