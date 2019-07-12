В оздоровчому таборі під Одесою сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 46 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що в таборі перебувають 226 дітей від 7 до 14 років. З них госпіталізовано 46.

32 дитини перебуває в Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактних - в інфекційному відділенні центральної районної лікарні в с. Шабо.

На території табору чергує бригада екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт.

"Зараз на території табору працюють представники Держпродпотребслужби Одеської області, ГУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дитячому таборі на Миколаївщині масове отруєння дітей, поліція почала кримінальне провадження

Ситуацію координує директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Теряєва Олена Геннадіївна.

Вживаються всі необхідні заходи для з'ясування причини виникнення отруєння.

"Стан дітей легкої та середньої тяжкості. Діти отримують всю необхідну терапію. У лікарнях достатня кількість медичних препаратів для шокової, дезінтоксикаційної терапій" - повідомляє виконувачка обов’язків голови обласної державної адміністрації Шаталова Світлана Миколаївна.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням цього об’єкту та інспектуванням закладу щодо дотримання вимог у сфері безпечності харчових продуктів з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

За результатами службового розслідування будуть вжиті найжорстокіші заходи. Здійснюється підготовка засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.