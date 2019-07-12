УПЦ КП Філарета просить суд заборонити передавати в користування іншим юрособам Михайлівський монастир

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, позивач просить суд заборонити Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації вчиняти будь-якій дії щодо припинення користування позивачем будинками Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церквою Успіння Богородиці Пирогощої. Водночас позивач просить заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім Київської Патріархії УПЦ КП, зазначених об’єктів нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.
Наразі судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.