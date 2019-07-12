Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді

Після відкриття засідання тривало кілька хвилин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Суддя запропонувала Марківу сказати фінальну репліку. Скориставшись можливістю, він сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Після цього суд пішов у нарадчу кімнату і після 14 години за місцевим часом має оголосити вирок у цій справі.

У суді присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія.

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Сторона обвинувачення просить визнати Віталія Марківа винним та засудити його до 17 років ув’язнення. Натомість адвокати Марківа вимагають звільнення українця за браком доказів. Одночасно суд розгляне і цивільний позов проти держави Україна, який подали Федерація італійської преси, Асоціація журналістів регіону Ломбардія та заснований Роккеллі колектив фотографів Cesura Lab. Вони вимагають грошової компенсації у загальному розмірі 30 тисяч євро.

Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинувачують у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.Захист відкидає ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Віталія Марківа звинувачують у тому, що, перебуваючи на горі Карачун, він передав інформацію про перебування журналістів українській армії.

Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.