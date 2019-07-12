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12.07.19 13:25

Кабмін представив портал держпідприємств ProZvit із показниками їхньої роботи

Кабінет міністрів представив портал державних підприємств ProZvit, де будуть доступні їхні показники роботи.

Кабмін представив портал держпідприємств ProZvit із показниками їхньої роботи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Про це під час презентації порталу онлайн-аналітики державних підприємств сказав перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Сьогодні представляємо портал державних підприємств ProZvit. Відтепер всі державні підприємства звітують в електронній формі та фінансові показники діяльності агрегуються на цьому порталі", - сказав Кубів.

Він зазначив, що зараз кожен охочий може зайти на цей портал і побачити відповідні показники роботи державних підприємств.

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У міністерстві вважають, що такий портал є потужним антикорупційним запобіжником, який покликаний підвищити ефективність роботи держпідприємств.

Як відомо, в 2018 році 100 найбільших державних підприємств отримали чистий прибуток 25 млрд грн.

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