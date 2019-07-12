Кабмін представив портал держпідприємств ProZvit із показниками їхньої роботи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Про це під час презентації порталу онлайн-аналітики державних підприємств сказав перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Сьогодні представляємо портал державних підприємств ProZvit. Відтепер всі державні підприємства звітують в електронній формі та фінансові показники діяльності агрегуються на цьому порталі", - сказав Кубів.

Він зазначив, що зараз кожен охочий може зайти на цей портал і побачити відповідні показники роботи державних підприємств.

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У міністерстві вважають, що такий портал є потужним антикорупційним запобіжником, який покликаний підвищити ефективність роботи держпідприємств.

Як відомо, в 2018 році 100 найбільших державних підприємств отримали чистий прибуток 25 млрд грн.