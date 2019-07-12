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12.07.19 13:44

До нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій, - Зубко

До наступного опалювального сезону необхідно переглянути систему надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

До нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій, - Зубко

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити і потрібно дивитися там, де справді сім'ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій і подивитися, що ми можемо робити", - сказав він.

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