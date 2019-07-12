У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Чермалика зі 120- і 82-мм мінометів, де вчора загинув цивільний. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Набережне, застосувавши при цьому артилерію калібру 122 мм та міномети 82-го калібру. В результаті вибухового поранення загинув чоловік 1970 року народження.

За фактом обстрілу, на місці події по вулиці Кальміуська 63, працює спостережна група української сторони СЦКК. Відомо також, що від розриву артилерійського снаряду уламками пошкоджено будинок та господарську будівлю

"Коли ворожий снаряд впав на подвір'я, то саме там перебував чоловік", - зазначили в штабі.

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Окрім того, на вулиці Першотравнева, внаслідок влучання артснаряду на присадибну ділянку, пошкоджень зазнав ще один будинок.

"Російсько-окупаційні військами цинічно порушують усі можливі принципи гуманітарного права та існуючі домовленості, оскільки в результаті ворожих обстрілів страждають та гинуть мирні люди", - сказано в повідомленні.











Фото: пресцентр ОС/Facebook