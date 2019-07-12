Посли G7 про запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною

Про це заявляють посли країн "Великої сімки" (G7), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виборчі зміни та політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового покладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесу управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції Гідності", - зазначено в заяві.

Раніше Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років.

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