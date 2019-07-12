Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП ухвалила постанову про зниження тарифу "Укренерго"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", відповідне рішення ухвалено на засіданні Комісії 12 липня 2019 року.

"Положенням про покладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії передбачено зобов'язання оператора системи передачі в частині закупівлі 80% обсягів електричної енергії, необхідних для компенсації технологічних витрат на передачу електроенергії електромережами на аукціонах у ДП "НАЕК "Енергоатом". У зв'язку з цим виникає необхідність перегляду структури та рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, зниження тарифу "Укренерго" є єдиним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Так, Асоціація енергетики України направила лист в НКРЕКП з пропозицією про зниження тарифу "Укренерго" на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу електроенергії на об'єкти "зеленої" енергетики, які не введені в експлуатацію.

Тарифи для населення на новому ринку не зросли.

Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення про зупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 07.06.2019 № 954 від 07.06.2019 № 955.

НКРЕКП подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення тарифів НЕК "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для занепокоєння "Укренерго" немає: ціни на електроенергію на ринку нижче за встановлені обмеження, - Корольчук