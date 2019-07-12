Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Дніпра, для проведення першого в історії моста ремонту місто задіє кошти лише місцевого бюджету. На це було виділено 399 млн грн.

"Ми стали єдиною громадою в Україні, яка за рахунок міського бюджету зважилася виконати таку масштабну реконструкцію. До початку капітального ремонту Центральний міст був у жахливому стані. Зношені балки і металеві конструкції переправи могли призвести до справжньої катастрофи. Було багато труднощів: підрядник, який зривав усі терміни; додаткові роботи, які неможливо було передбачити на початку ремонту, - ніхто не знав, у якому стані міст під асфальтом. Однак зараз ми можемо з усією відповідальністю сказати, що вже на День міста Новий міст буде відкрито, і він буде повністю безпечним і комфортним для всіх учасників дорожнього руху", - сказав Філатов.

Президент запропонував меру парі: якщо Центральний міст повністю не відкриють до 14 вересня - Філатов піде у відставку.

Міський голова Дніпра погодився на ці умови.







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