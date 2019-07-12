У Раді необхідно створити комітет з нагляду за діяльністю структур з безпеки та розвідувальної служби, - директор Центру НАТО в Україні Маронкова

"Є цілий пакет законопроєктів, які ще не були розглянуті. Я дозволю собі прямо сказати, що їх необхідно розглянути для подальшого просування в реформах. Йдеться і про реформування СБУ - це законопроєкт, який є результатом співпраці зі США... Хочу також відзначити законопроєкт про розвідку, закон про управління держтаємницями і секретною інформацією, реформа оборонної промисловості та закупівель, зокрема закон про держзамовлення у сфері оборонної продукції. Я могла б продовжувати, але ми вважаємо, що ці п'ять є ключовими сферами, в яких реформи мусять тривати, щоб досягти ефективних результатів, - сказала дипломатка на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Маронкова висловила думку про необхідність створення наглядового комітету в Раді за діяльністю в сфері оборони.

"Крім того, ми вважаємо, що необхідно створити комітет у Верховній Раді, який би займався наглядом за діяльністю структур з безпеки і розвідувальної служби в Україні", - розповіла Маронкова.

Вона також додала, що дипломати НАТО в Україні готові до співпраці з новими представниками влади.

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"У нас є значні сподівання щодо України, але ще великий обсяг роботи належить виконати", - резюмувала директор Центру інформації та документації НАТО.

Маронкова додала, що наприкінці жовтня очікується візит генсека НАТО в Україну Єнса Столтенберга разом із членами Північноатлантичної ради НАТО.