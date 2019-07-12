"Шукаємо йому заміну", - Абромавичус про главу "Укроборонпрому" Букіна

Нового керівника ДК "Укроборонпром" буде призначено протягом кількох тижнів. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавичус, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, політичне рішення про зміну керівника держконцерну Павла Букіна вже ухвалено. "Шукаємо йому заміну", - сказав Абромавичус.

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Відповідаючи на запитання, коли буде призначено нового керівника, Абромавичус сказав: "Думаю, протягом кількох тижнів".

Він повідомив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки - без конкурсу. "Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар - один з найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом підшуковуватимемо людей на топові позиції в концерні", - зазначив Абромавичус.