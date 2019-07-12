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12.07.19 15:16

Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною

Президент РФ Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки Росії проблематику російсько-українських відносин.

Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у п'ятницю прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, зокрема, з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського, що відбулася напередодні", - сказав прессекретар.

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Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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