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12.07.19 15:53

Поновлений судом Семеніхін розпочав виконання обов'язків мера Конотопа: "Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження"

Поновлений судом на посаді мера Конотопа Артем Семеніхін в п'ятницю, 12 липня, повернувся на своє робоче місце.

Поновлений судом Семеніхін розпочав виконання обов'язків мера Конотопа: "Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження"

Про це він повідомив Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження. Дивимося, що було зроблено за час моєї відсутності на посаді, проводимо інвентаризацію", - поінформував Семеніхін.

Він також запевнив, що має не лише рішення суду про його поновлення на посаді, а й відповідний виконавчий лист.

"Поширюється інформація, нібито я прийшов у міськраду за рішенням суду без виконавчого листа. Це не так, він у мене є на руках", - зазначив Семеніхін з приводу інформації про те, що секретар міськради Тетяна Сізон, яка з серпня минулого року виконувала обов'язки мера, звернулася в поліцію щодо неправомірних дій Семеніхіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі

Як повідомлялося, 28 серпня 2018 року на сесії Конотопської міськради під час відсутності Семеніхіна депутати проголосували за дострокове припинення його повноважень. 5 липня 2019 року Сумський окружний адміністративний суд поновив його на посаді мера. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складання повного рішення. Семеніхін обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року.

Нині балотується в народні депутати у виборчому окрузі № 160 самовисуванцем.

Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і дуже його побили. Він потрапив до реанімації.

Для розслідування нападу в Конотоп була направлена посилена група з керівництва Нацполіції.

Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше був транспортований до Київського інституту нейрохірургії.

28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що в спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують на окрузі.

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